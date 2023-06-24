В регионах жалуются на возросший ущерб хозяйствам от ливней и града

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В последние дни увеличилось количество обращений в Фонд аграрного страхования в связи с ущербом, нанесенным сельскохозяйственным угодьям в результате неустойчивых погодных условий на территории Азербайджана.

В результате ливневых дождей, селей, сильного ветра и града в регионах хозяйствам был нанесен ущерб. За прошедший период в Агдамском районе на пшеничные, ячменные и хлопковые поля выпал град, а сильный ветер повалил деревья на полях. От природных явлений пострадали также фермеры Гедабейского, Дашкесанского, Товузского, Гянджинского, Гёйгёльского, Нафталанского, Евлахского, Гусарского, Губинского, Геранбойского, Шабранского, Шекинского, Гахского, Джалилабадского районов.

Больше всего обращений по стране поступило из Шеки-Загатальского, Нагорно-Ширванского и Карабахского экономических районов. Обращения касаются таких страховых предметов, как шторм и град. С начала года в Фонд аграрного страхования поступило более 900 заявлений, более половины из которых были зарегистрированы в мае-июне.

В настоящее время Фонд аграрного страхования застраховал 400 000 гектаров посевных площадей по всей стране. По данным фонда, в связи с произошедшими событиями в регионы были командированы независимые эксперты по аграрному страхованию. В настоящее время идет процесс оценивания причиненного ущерба. Поскольку осенние и весенние посевы являются периодом сбора урожая, окончательная оценка также проводится на ранее поврежденных участках. После завершения этого процесса фермерам будут возмещены убытки.