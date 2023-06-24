В Турции произвели 500-й ударный БПЛА Bayraktar TB2

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В Турции сошел с конвейера пятисотый ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает агентство Anadolu.

Дрон под номером T500 был презентован в Технологическом центре имени Озмемира Байрактара в Стамбуле. Участники церемонии привлекли внимание к эффективности дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI, находящихся на вооружении многих стран мира, и перспективности новых разработок турецких конструкторов, в том числе ударного БПЛА Bayraktar TB3 и беспилотного военного самолета Bayraktar Kızılelma.

Инженеры и конструкторы сделали совместное фото на фоне TB2, налет которых превысил 600 тыс. часов. При этом указано, что ударные дроны Bayraktar TB2 на 93 процента состоят из турецких комплектующих, что минимизировало импортозависимость страны в этой сфере.

Разработчики напомнили, что дроны Bayraktar TB2, начиная с 2015 года, успешно проявляют себя в различных зонах операций, в том числе в зоне операций ВС Турции «Щит Евфрата», «Весенний щит» «Оливковая ветвь» и «Пендже». Эти же дроны были задействованы в Ливии и Азербайджане.

При этом в Украине на фоне войны, продолжающейся с февраля 2022 года, Bayraktar TB2 также успешно себя проявили, а дронам турецкой разработки даже посвящают песни.

До сегодняшнего дня подписаны контракты на поставку ударных дронов TB2 в 30 стран мира, в том числе 4 страны НАТО и две страны ЕС.