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Посол Казахстана о потенциале Лачинского района

Посол Казахстана о потенциале Лачинского района

Лачинский район обладает большим экономическим потенциалом.

Об этом сказал журналистам посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, который посетил Лачин в составе представителей дипкорпуса, сообщает Trend.

«Сегодня мы вместе с послами других стран приехали в один из самых красивых районов Азербайджана – Лачин, где ведутся работы по восстановлению и благоустройству. Некоторые жители Лачинского района уже вернулись в свои родные дома и мы смогли пообщаться с ними»,- отметил Байель.

Посол подчеркнул, что природа Лачина восхищает.

«Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие, это важно для всех нас», – заключил он.

Напомним, что сегодня аккредитированные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса прибыли в Лачин, где ознакомились с проводимыми там восстановительными и строительными работами.

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