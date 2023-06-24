Медведев после длительной паузы отреагировал на мятеж Пригожина

220 Просмотров

Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал «сплотиться вокруг президента». Мятеж Евгения Пригожина Медведев назвал «расколом и предательством».

«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!», – заявил он.