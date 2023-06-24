«Ты ошибаешься»: Пригожин ответил Путину и отказался подчиняться ему

333 Просмотров

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин впервые публично отказался подчиниться президенту РФ Владимиру Путину.

«По поводу „предательства Родины” — президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК Вагнера. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии.

Когда мы воевали в Африке, нам говорили о том, что нам нужна Африка — а после этого ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь.

Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной — мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, так же разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня. Когда кто-то идет на Москву.

Теперь они не экономят ничего. Они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк. При этом бьют по мирняку,потому что не попадают. И бьют куда попало.

Поэтому мы — патриоты, а те, кто сегодня нам противостоит — это те, кто собрались вокруг подонков», – заявил он.