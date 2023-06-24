Мятеж Пригожина в РФ показал, что Азербайджан принял верное решение

804 Просмотров

В России неспокойно, если не сказать, тревожно. Печально известный главарь ЧВК «Вагнер», а проще говоря, хорошо вооруженной банды наемников и преступников, Евгений Пригожин поднял вооруженный мятеж против власть имущих России.

Накал страстей в отношениях между ЧВК «Вагнер», отличающимся особой жестокостью на войне в Украине, и министерством обороны РФ в последние дни развивался по нарастающей. И вот «котел страстей» лопнул, и события начали протекать согласно ожидаемой логике.

По какому сценарию дальше будут развиваться события в соседней стране, мы не беремся прогнозировать, тем более, что сама статья посвящена иной проблеме, хотя и косвенно связанной с мятежом в РФ. Речь пойдет о наболевшей теме закрытия сухопутных границ Азербайджана с соседними странами.

В разгар пандемии COVID-19 Азербайджан, как и многие другие страны, закрыл свои сухопутные границы во избежание ухудшения ситуации. По мере снижения роста заболеваемости коронавирусом среди населения постепенно снимались и ограничения. Неизменным оставался лишь запрет: границы были «на замке».

Правда, несколько раз Кабинет министров анонсировал открытие сухопутных границ, но каждый раз время «Х» отодвигалось на более поздний срок. И даже после 5 мая 2023 года, когда ВОЗ официально объявила о завершение пандемии, Баку не торопился с открытием границ.

Естественно, то обстоятельство, что более трех лет наша страна не имеет сухопутного сообщения с соседями, не могло не отразиться на настроениях народных масс. Простой обыватель, особо не вникая во все политические, геополитические, экономические премудрости, желал только одного: здесь и сейчас.

Никто не спорит, что решение о закрытии границ ударило по карману наших граждан, которые были вынуждены пользоваться авиасообщением, что, естественно, дороже. Этим обстоятельством не преминули воспользоваться определенные силы, денно и нощно «заботящиеся» о простом народе.

Так, спустя пару недель после того, как 1 июля прошлого года было принято решение о закрытии сухопутной границы с Ираном, в Баку прошла несанкционированная акция. Протестующие посчитали данное решение «бездумным и вредным» для народа.

Однако спустя некоторое время в Иране начались массовые акции протеста против теократического режима, которые сопровождались такими же массовыми арестами и казнями. И в этой атмосфере страха, репрессий (особенно в отношении южных азербайджанцев) поток беженцев из Ирана в Азербайджан был неминуем. Однако «вредное» решение правительства предотвратило нежелательный наплыв.

В этой связи нельзя не отметить еще один немаловажный нюанс. А именно, войну России в Украине. Этот фактор и вовсе сделал нецелесообразным не только открытие границ с Россией, но и был логичным в иранском направлении. Тем более, что Тегеран продолжал нагнетать обстановку, выступая с провокационными заявлениями в адрес Баку.

Возможно, для кого-то покажется это несколько запутанным, потому объясним проще, исходя от противного. Задайтесь вопросом: что было бы, если бы Азербайджан открыл сухопутные границы еще в прошлом году?

Десятки тысяч россиян, не желающих воевать в Украине, наряду с другими странами, хлынули бы и в Азербайджан. Кстати, Казахстан в прошлом году уже столкнулся с такой проблемой.

Преследуемые режимом «муллократов» лица в Иране также попытались бы найти убежище в Азербайджане. То есть Азербайджану, который до сих пор не решил проблему беженцев из Армении, пришлось бы столкнуться с новыми вызовами.

Кстати, вчера Кабмин Азербайджана принял решение продлить особый карантинный режим до 2 октября. Комментируя данное решение, депутат Вахид Ахмедов сказал: «Возможно, продление карантина и связанное с ним закрытие сухопутных границ Азербайджана имеют определенные политические основания. Но социально-экономический ущерб от закрытых границ для страны очевиден и значителен».

Не проходит и часа, как приходит новость о вооруженном мятеже в России. И, следовательно, решение Кабмина о продлении решения о закрытии границ приобретает еще больший вес.

В данном случае нет никакой мистики. Нет и совпадения. Как мы не раз отмечали, в мире не бывает совпадений, случайностей. В политическом мире, тем более.

Просто есть команда аналитиков, которые разрабатывают свои схемы, оценивают предыдущие и предстоящие события с разных ракурсов, моделируют ситуацию. Несложно представить, какая паника царит сейчас в соседнем государстве. Как там, у классика: русский бунт – бессмысленный и беспощадный.

И очередной волны российских беженцев, покидающих страну то от мобилизации, то от Пригожина, России не избежать. Но в Азербайджан им придется лететь, а не ехать и не идти. Мы приняли «вредное» решение…

Фарид Теймурханлы