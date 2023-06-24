В Баку отреагировали на военный мятеж в России

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События, происходящие сейчас в России, мятеж Евгения Пригожина похожи на то, что происходило у нас в 90-е, когда Сурет Гусейнов готовил государственный переворот. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев, сообщает Minval.az.

«В отличие от России мы осуждаем мятеж в соседнем государстве и желаем им решить эту проблему законным путем. Считаю, что, как парламент, мы можем высказать свою позицию по данному вопросу», – сказал он.

В свою очередь Сиявуш Новрузов сказал, что Азербайджан не вмешивается во внутренние дела других государств: «Азербайджан – суверенное государство. Гудрат Гасангулиев здесь заявляет, что парламент может высказаться по этому поводу. Конечно же, это невозможно. Но любой желающий может высказать свое мнение».