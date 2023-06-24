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Иностранные дипломаты и военные атташе посетили ППП «Лачин» (фото)

Иностранные дипломаты и военные атташе посетили ППП "Лачин" (фото)

Сегодня многочисленные представители зарубежного дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, посетили погранично-таможенный пункт «Лачин», сообщает «Азертадж».

Они на месте ознакомились с созданными условиями на погранпереходе и смогли воочию убедиться, что пропагандистские утверждения армянской стороны о том, что дорога закрыта, не соответствуют действительности.

Было сообщено, что в данный момент на месте временно проводятся следственные мероприятия в связи с армянской вооруженной провокацией, совершенной 15 июня, в ходе которой был ранен азербайджанский военнослужащий. По факту инцидента зарубежным дипломатам была представлена подробная информация.

Наряду с этим, было отмечено, что в настоящий момент созданы условия для деятельности МККК по перевозке граждан, нуждающихся в медицинской помощи. Таким образом, любые утверждения о «блокаде» являются манипуляцией армянской стороны, которая использовала факт проведения следственных мероприятий азербайджанской стороной для своей ложной пропаганды, и привлекла к этой цели зарубежных дипломатов, которых привезли к противоположной стороне моста через реку Хакари.

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