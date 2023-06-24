Граждане ЕС должны голосовать на парламентских выборах в Великобритании

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Гражданам ЕС, проживающим в Великобритании, должно быть предоставлено право голосовать на британских парламентских выборах. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан в открытом письме, опубликованном накануне, в седьмую годовщину референдума по «Брекситу» 2016 года, сообщают СМИ.

Письмо мэра британской столицы адресовано более чем миллиону граждан стран Европейского союза, проживающих в британской столице с ее общим населением в 9 млн человек.

Садик Хан, который на своем посту мэра столицы представляет крупнейшую британскую оппозиционную силу — Лейбористскую партию, написал, что он чрезвычайно благодарен за то, что «лондонцы из ЕС сохранили свою веру и продолжают считать Лондон своим домом», несмотря на «сдерживающую неопределенность» в отношении возможности получения статуса постоянного жителя.

По его словам, правительство Консервативной партии использует «антииммиграционную риторику» и использует граждан ЕС, проживающих в Великобритании, для улучшения своих позиций на переговорах с Брюсселем.

По словам мэра Лондона, граждане ЕС, проживающие в Лондоне, являются ключевой частью лондонской идентичности, истории и будущего, за права которых он всегда выступает. Садик Хан заявил, что присоединяется к призывам к защите права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, голосовать на британских парламентских выборах.