Офис Зеленского о мятеже Пригожина: Раскол очевиден

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«Антитеррористическая операция главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в России уже привела к захвату Ростова, нескольких федеральных трасс, штаба Южного военного округа».

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

По словам Подоляка, происходящее в России приобрело широкие масштабы, раскол в российской элите очевиден.

«Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или Путин и его команда», – добавил Подоляк.