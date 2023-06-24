Путин выступил с экстренным обращением о мятеже Пригожина: Предали Россию и ответят за это (видео)

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Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, личному составу вооруженных сил и «вагнеровцам» по поводу мятежа Евгения Пригожина. Назвал происходящее «преступной авантюрой».

Президент заявил, что против России направлена вся военная машина Запада. «Мы боремся за суверенитет, право на независимость,. Эта битва требует единения всех сил. В сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — сказал Путин.

После этого он перешел к краткому историческому экскурсу и вспомнил, что «именно такой удар» был нанесен России в 1917 году.

«То, что мы столкнулись — это предательство. Мы боремся за право оставаться Россией, эта битва требует единения всех сил, когда в сторону должно быть отброшено все, что разделяет нас. И потому действия, которые раскалывают наше единство — это, по сути, отступничество и удар в спину России и нашему народу. Именно такой удар был нанесен в 1917 году, когда наша страна сражалась в Первой мировой войне, и победу у нее украли», – заявил он.

Путин заявил, что тот, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и призвал прекратить участие в преступных действиях, пообещав, что ответные действия «будут жесткие», а все, «кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».