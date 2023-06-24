«Мы гарантируем всем безопасность»: Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже.
«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.
Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.
Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.
Мы гарантируем всем безопасность», – сказано в обращении.