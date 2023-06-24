«Мы гарантируем всем безопасность»: Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»

«Мы гарантируем всем безопасность»: Шойгу и Герасимов отказались уходить в отставку и обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»

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Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

Мы гарантируем всем безопасность», – сказано в обращении.