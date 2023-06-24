Начался визит членов дипломатического корпуса в Лачин

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Начался визит членов аккредитованного в Азербайджанской Республик дипломатического корпуса, в город Лачин. Члены дипломатического корпуса, в том числе военные атташе, приземлились в Международном аэропорту Зангилан, сообщает АПА.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

В ходе поездки у зарубежных дипломатов будет возможность ознакомиться с восстановительными и строительными работами, проводимыми в Лачине, посетить первые жилые кварталы и увидеться с жителями города, посетить площадь флага, улицу Гейдара Алиева и бульвар «Лачин», расположенный на берегу реки Хакари.

Затем представители дипломатического корпуса также смогут посетить село Забух в Лачине, а на обратной дороге ознакомятся с «Умным селом» Агалы в Зангилане.