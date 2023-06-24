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Мятеж Пригожина в России: военная техника едет в направлении Кремля (фото и видео)

Мятеж Пригожина в России: военная техника едет в направлении Кремля (фото и видео)

В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Тем временем, источники русской службы Би-Би-Си сообщают, что ФСБ и других силовиков в Москве подняли по тревоге.

Близкий к спецслужбам источник рассказал британской медиакомпании, что московское управление ФСБ поднимают по тревоге. Это подтверждает и источник Би-Би-Си в армейских кругах, сообщающий о тревоге в московском гарнизоне.

По его данным, на трассе «Дон» (это дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты.

Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.

Еще несколько СМИ добавляют, что московские силовики приведены в повышенную готовность, а в столице вводится план «Крепость» — это план по защите объектов МВД.

Точные действия сотрудников при этом плане подпадают под гостайну, но открыто известно, что входы и выходы в здания МВД перекрываются.

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