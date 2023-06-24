В Украине отреагировали на скандал между Пригожиным и Шойгу

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отреагировал на ситуацию в России, заявив, что произошло то, о чем украинская разведка говорила долгое время.

«Рашисты начали грызть друг друга за власть и деньги. Пригожин угрожает «идти походом» на Москву. Шойгу, по его словам, сбежал из Ростова, чтобы не стать жертвой в расправе… А теперь слово за нашими подготовленными штурмовыми бригадами, которые на плечах захватчиков освободят Украину и те территории, которые захотят быть в составе могущественной, непобедимой и славной нашей страны», – написал он в своем Telegram-канале.