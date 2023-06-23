Власти России назвали «мятежом» действия Пригожина и возбудили против него дело

После заявлений создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу, сообщает Национальный антитеррористический комитет. НАК требует от Пригожина прекратить противоправные действия.
Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований:
«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия».