Власти России назвали «мятежом» действия Пригожина и возбудили против него дело

416 Просмотров

После заявлений создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу, сообщает Национальный антитеррористический комитет. НАК требует от Пригожина прекратить противоправные действия.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований:

«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия».