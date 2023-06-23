В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

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С 24 июня по 2 июля автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, в Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться усиленный контроль в сфере регулирования интервала движения автобусов на маршрутах в соответствии с пассажиропотоком.

В случае необходимости на линии будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов. В дополнительных перевозках предполагается задействовать более 100 транспортных средств.

Граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также на портале biletim.az. Число направлений, включенных в портал, доведено до 38. Система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы. На настоящее время число перевозчиков доведено до 84, а число транспортных средств – до 175.