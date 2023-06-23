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ВС России нанесли массированный удар по лагерю ЧВК «Вагнера» Пригожина

ВС России нанесли массированный удар по лагерю ЧВК «Вагнера» Пригожина

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ нанесли ракетные удары по позициям «Группы Вагнера».

«Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ», — сказано в сообщении пресс-службы Пригожина.

«Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами», — заявил Пригожин.

«Зло, которое несёт военное руководство страны должно быть остановлено. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будут пытаться оказывать сопротивление — мы будем уничтожать. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого и справедливость во всей Московии», — анонсировал военный мятеж Пригожин.

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