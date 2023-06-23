Лейла Абдуллаева: Справедливость восторжествовала

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Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала решение парижского суда в отношении лица, напавшего на здание диппредставительства в прошлом году.

Соответствующую публикацию дипломат разместила на своей странице в Twitter.

«Справедливость восторжествовала! Человек, напавший на посольство Азербайджана во Франции, приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно и вынесено решение о возмещении ущерба. Давайте отметим торжество справедливости и осудим агрессивные действия», – говорится в твите.