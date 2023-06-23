В Международном аэропорту Гейдар Алиев загорелись автомобили

На привокзальной площади Международного аэропорта Гейдар Алиев вечером 23 июня произошло возгорание пассажирского автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Огонь стал быстро распространяться и перешел на рядом стоящий автомобиль.
Благодаря оперативным действиям Противопожарной службы Главного управления авиационной безопасности при AZAL, огонь удалось потушить и предотвратить его дальнейшее распространение на соседние машины.
По данному факту правоохранительными органами проводится расследование.