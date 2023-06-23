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Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в «геноциде русского народа»

Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в «геноциде русского народа»

Глава  ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал заявление в Следственный комитет в отношении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом заявила пресс-служба главы ЧВК «Вагнер».

«Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятков тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно также, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку», – сказал Пригожин.

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