Байрамов встретился со спецпредставителем главы МИД Кореи (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем министра иностранных дел Республики Корея Бейк Джухйоном.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Министр Джейхун Байрамов отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей, а также наличие широких возможностей сотрудничества между двумя странами во многих сферах.

Спецпредставитель Кореи, в свою очередь, подчеркнул успешное развитие отношений между двумя странами и коснулся перспектив развития сотрудничества с Азербайджаном в области инвестиций, образования, судоходства, разминирования, транспорта, коммуникаций и др. Он отметил, что корейские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.