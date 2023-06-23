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В России хотят ускорить строительство российских школ в Азербайджане

В России хотят ускорить строительство российских школ в Азербайджане

Госдума может рекомендовать правительству РФ ускорить строительство в странах СНГ школ, в которых обучение будет идти на русском языке. Соответствующий проект постановления опубликован в пятницу в думской базе данных, передает ТАСС.

Документ внес комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками по итогам прошедшего 31 мая правительственного часа с участием заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука. Тогда вице-премьер заявил, что 1 сентября 2022 года в Таджикистане начали работу пять российских школ, а марте 2023 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве девяти таких школ в Кыргызстане. Также Оверчук сказал, что ведутся переговоры о строительстве таких школ с Арменией, Азербайджаном и рядом других государств.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации <…> ускорить работу по строительству общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение на русском языке в государствах – участниках СНГ, подготовке педагогических кадров с преподаванием на русском языке, разработке единых общеобразовательных учебников», – говорится в проекте постановления.

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