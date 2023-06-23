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Евросоюз ввел санкции против компании из Армении за помощь России с обходом санкций

Евросоюз ввел санкции против компании из Армении за помощь России с обходом санкций

В 11-й пакет санкций ЕС попала одна компания из Армении. В решении об очередном пакете санкций Еврокомиссия отмечает, что в список санкций, направленных против России, попали 87 компаний. В их отношении будут применяться ограничения на продажу высокотехнологичных товаров, в том числе двойного назначения (с тем, чтобы эти компании не перепродавали эти товары в Россию).

Из Армении в список попала только одна компания – ООО «Тако» (Taco).

Добавим, в санкционном списке (Specially Designated Nationals List) Бюро по контролю зарубежных активов Минфина США входят две компании, зарегистрированные в Армении: указанная Taco, а также Milur Electronics. По данным, приводимым в списке, обе компании занимаются оптовой продажей электроники. Taco взаимосвязана с российским дилером электроники «Радиоавтоматика», а Milur – с российским разработчиком интегральных микросхем «Миландр».

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