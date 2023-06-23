Дуда: Мы должны сработать так, чтобы истощить Россию

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Военная помощь Украине дает возможность истощить страну-агрессор Россию. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью украинским журналистам, запись которого опубликовал телеканал ICTV.

«Мы не должны позволить [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину замучить Украину и истощить нас. Мы должны сработать так, чтобы мы вместе с Украиной истощили российское общество и замучили Путина», – сказал он.

Дуда напомнил, что Польша отправляет Украине оружие – например, САУ Crab, которые ремонтирует на своей территории. Ожидается, что по договоренности с Германией Польша обустроит центр для ремонта танков Leopard.

Также у Польши есть возможность проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и она уже предложила проводить тренировки, сказал Дуда.

Он напомнил, что с самого начала войны Польша проводит учения украинских военных в разных сферах.