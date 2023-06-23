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АПБА выявило недочеты в магазине иранских товаров и известном ресторане

АПБА выявило недочеты в магазине иранских товаров и известном ресторане

Сотрудники Агентства продбезопасности выявили недочеты в магазине иранских товаров Şah bağı и известном ресторане в Баку.

Об этом сообщили в Агентстве.

Выявлено, что работники магазина иранских товаров Şah bağı, расположенного на улице А.Раджабли в Бинагадинском районе Баку, не проходили предварительный и периодический медицинский осмотр, в ​​продаже обнаружена продукция без маркировки на азербайджанском языке.

Недочеты также выявлены в ресторане Cıdır, расположенном на улице Н.Нариманова в Наримановском районе Баку.

Сотрудниками агентства установлено, что на объекте отсутствует выписка о регистрации продбезопасности, а работники, входящие в обязательную группу, не проходили предварительный и периодический медицинский осмотр.

Отметим, что 21 июня сотрудники АПБА в ходе проведенного на территории республики мониторинга в объектах торговли и общественного питания выявили недочеты на восьми предприятиях.

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