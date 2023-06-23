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Саакашвили заявил, что Путин готовится к нажатию ядерной кнопки и назвал цели удара

Саакашвили заявил, что Путин готовится к нажатию ядерной кнопки и назвал цели удара

Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины. Вероятнее всего, это произойдет, когда ВСУ зайдут в Крым.

Об этом пишет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в колонке для издания «Украинская правда».  По его словам, недавно президент США Джо Байден сделал крайне серьезное заявление относительно вероятного применения ядерного оружия.

«Я считаю, что все, что Путин делает в последние месяцы – это и есть подготовка к нажатию красной кнопки. Несмотря на скептицизм некоторых по поводу украинского наступления, в Москве знают точно, что при нынешних возможностях ВСУ, им точно не удержать 100-километровую ширину Приазовского коридора, и рано или поздно их оборону будет прервано», – отмечает Саакашвили.

Он считает, что ВСУ уничтожат Крымский мост и будут стоять у входа в полуостров. Российское войско будет обречено, а в Кремле начнется развал режима.

«И вот чтобы не допустить этого, Путин планирует ударить тактическим ядерным оружием по центру принятия решений, то есть по центру Киева. Скорее всего до этого будет разыграна какая – то провокация в Беларуси, чтобы изобразить, что это Минск побудил Москву действовать с целью защиты союзника», – прогнозирует Саакашвили.

Экс-президент Грузии не исключает, что Путин может приказать ударить тактическим ядерным оружием по крупнейшему логистическому центру в польском Жешуве.

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