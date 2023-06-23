На границе России выявлены очаги бубонной чумы

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137 природных очагов чумы насчитывается в 17 аймаках (регионах) Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии на 25-й международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».

«В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой. За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах», – привел данные исследовательский центр.

Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува.

Последний раз исследования в аймаке Увс прошли в 2022 году, когда российские и монгольские эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни увеличилась.