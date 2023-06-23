Президент Алиев о мирных переговорах с Арменией |
Алиев анонсировал поставку новых БПЛА и ракет большой дальности в Азербайджан |
Алиев: Создание ППП «Лачин» – показатель нашей очень сильной политической воли |
Пригожин пошел против Путина: Украина не бомбила Донецк 8 лет, а только позиции россиян (видео) |
Кабмин продлил в Азербайджане карантинный режим до 2 октября |
Baykar будет производить в Украине боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci |
В ПАСЕ приняли резолюцию по Лачинской дороге |
Провокация в Гедабеке: российский след подтверждается — расследование Minval.az |
СМИ: Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы |
Главное Политика

Президент: Пусть Армения и их покровители пеняют на себя

Президент: Пусть Армения и их покровители пеняют на себя

Мы обладаем выгодными позициями вдоль границы с Арменией. Мы закрепляемся на этих позициях. Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество. Об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что за последние два с половиной года мы значительно усилили нашу армию, глава государства сказал: «Если Армения и стоящие за ней иностранные родственники не понимают все эти факторы, то пусть пеняют на себя».

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян в роли Башара Асада, или Куда приведут геополитические мечты в «форпосте»
Политика

Пашинян в роли Башара Асада, или Куда приведут геополитические мечты в «форпосте»

2023/06/23, 15:45
Ильхам Алиев: Великому лидеру принадлежит особая роль в формировании азербайджанской армии
Политика

Ильхам Алиев: Великому лидеру принадлежит особая роль в формировании азербайджанской армии

2023/06/23, 15:44
Президент: На встречах с бывшими вынужденными переселенцами я говорил, что они вернутся на свои земли
Политика

Президент: На встречах с бывшими вынужденными переселенцами я говорил, что они вернутся на свои земли

2023/06/23, 15:42
Президент: Пусть Армения и их покровители пеняют на себя
Политика

Президент: Пусть Армения и их покровители пеняют на себя

2023/06/23, 15:33
Президент Алиев о мирных переговорах с Арменией
Политика

Президент Алиев о мирных переговорах с Арменией

2023/06/23, 15:15
Изменения в КоАП, касающиеся деятельности партий, приняты в первом чтении
Политика

Изменения в КоАП, касающиеся деятельности партий, приняты в первом чтении

2023/06/23, 15:14
Президент Азербайджана: Мы никогда не должны забывать зверства армян
Политика

Президент Азербайджана: Мы никогда не должны забывать зверства армян

2023/06/23, 14:59
Алиев: Создание ППП "Лачин" - показатель нашей очень сильной политической воли
Политика

Алиев: Создание ППП «Лачин» – показатель нашей очень сильной политической воли

2023/06/23, 14:42
Президент: Создание новых боевых соединений – один из важных факторов повышения нашей боеспособности
Политика

Президент: Создание новых боевых соединений – один из важных факторов повышения нашей боеспособности

2023/06/23, 14:20