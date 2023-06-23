Президент: Пусть Армения и их покровители пеняют на себя

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Мы обладаем выгодными позициями вдоль границы с Арменией. Мы закрепляемся на этих позициях. Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество. Об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что за последние два с половиной года мы значительно усилили нашу армию, глава государства сказал: «Если Армения и стоящие за ней иностранные родственники не понимают все эти факторы, то пусть пеняют на себя».