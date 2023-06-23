Нравится, не нравится — контрнаступление продолжается

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Военные новости из Украины вновь взрывают информационное пространство. Вчера по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Мелитополем, нанесен удар. Дорожное полотно серьезно повреждено. Удар был нанесен ночью, обошлось без жертв.

Спор среди военных экспертов, насколько сильно разрушен мост, без сомнения, из разряда «стакан наполовину пуст или наполовину полон». Одни уверены: тот удар, который был нанесен – это еще не разрушение моста. Другие возражают: важен сам факт, что украинские ракеты достигли Чонгарского моста. Теперь ВСУ будут методично «молотить» по нему, пока не разрушат полностью, как это было с Антоновским мостом в первую фазу войны.

Во всяком случае, российские эксперты уже сквозь зубы признают более чем серьезные логистические трудности. Основной поток грузов в Крым, прежде всего военных, шел по трассе Ростов-на-Дону — Мелитополь и далее по Чонгарскому мосту на Симферополь. Теперь фурам придется поворачивать на пункт пропуска в поселке Армянск и оттуда следовать на Чаплиновку. Новый путь длиннее километров на 150. Это, возможно, не так существенно. И даже то, что там дороги не лучшего качества – это неприятно, но не критично. Хуже другое. Старая дорога в самой близкой точке проходила в 110 километрах от позиций ВСУ. Чаплинка же в 50 километрах от линии фронта. Так что возможен удар самыми разными видами оружия. А в районе Каховки дорога проходит километрах в 20 от украинских позиций – ее может достать даже РСЗО «Град». Это уже огневой контроль. Наконец, после нашумевшей диверсии грузовики не пускают на Крымский мост. Можно расширить паромную переправу, но ее пропускная способность такой нагрузки просто не вытянет.

Еще сильнее — психологический эффект. ВСУ бьют по таким точкам и транспортным узлам, которые российское командование считало полностью безопасными. Эксперты уже обеспокоены: Украина грамотно «перенасыщает» российскую ПВО в оккупированном Крыму.

Наконец, есть и еще одно обстоятельство. Удар был нанесен ракетами Storm Shadow британского производства. И это важный месседж. Украина как бы взяла на себя обязательство не бить по территории России западным оружием. Но Крым — это Украина7 Его частью России мир не признал и признавать не собираются. А значит, для ударов по целям на полуострове, который Россия оккупировала в Украине первым, ВСУ будут использовать западное вооружение — со всеми вытекающими и прилетающими.

И тем более нет сомнений, что удар по Чонгарскому мосту — это часть того самого украинского контрнаступления, которое продолжает оставаться в центре внимания экспертов. Более того, если верить СМИ, его обсуждали и в Кремле — здесь 22 июня прошло внеплановое заседание Совета безопасности. Шойгу бодро отчитался о замедлении темпов наступления и «существенных потерях» у ВСУ, секретарь Совбеза Николай Патрушев — о потере украинской стороной 13 тыс. военнослужащих, а также об уничтожении 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца.

Честно говоря, все это очень напоминает реляции армянского военного командования во время 44-дневной войны. Когда генералитет тоже регулярно рапортовал, что Азербайджану «сорвали блицкриг», что «темпы наступления замедлились» и т.д. Такая параллель могла бы показаться слишком смелой. Но очередные «секреты Полишинеля» опять раскрыл Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер»: «Я могу сказать, что происходит сегодня на линии соприкосновения. Под противником находятся Пятихатки, северная часть Работина, Урожайное (села в Запорожской области Украины. — Ред.). И это говорит о том, что отданы противнику огромные куски». После чего предрек: «Россия проснется в какой-то день и выяснит, что уже и Крым передан украинцам. Идет прямое предательство интересов Российской Федерации, и это все происходит на фоне потерь».

Словом, нравится — не нравится, а контрнаступление продолжается. И российская пропаганда не просто в растерянности. В Москве не просто не знают, как подать плохие новости широкой публике. Куда серьёзнее другое: «неблагоприятная» информация не докладывается «наверх». Это еще, конечно, не потеря управляемости, но уже проблемы с адекватностью действий. А японский адмирал Ямамото явно не зря предупреждал: «Как только вы начинаете лгать, считайте, что война проиграна».

Нурани, обозреватель