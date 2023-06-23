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Президент: Численность личного состава Сил специального назначения значительно увеличена

Президент: Численность личного состава Сил специального назначения значительно увеличена

Численность Сил специального назначения Министерства обороны значительно увеличена. В период войны спецназ Министерства обороны проявил особый героизм и профессионализм. Об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что численность морских пехотинцев Министерства обороны увеличена в несколько раз и этот рост продолжается, глава государства сказал: «Государственная пограничная служба, Внутренние войска, Служба государственной безопасности, Служба внешней разведки – численность сил специального назначения этих структур многократно увеличена». Президент отметил, что эта большая сила имеет одну цель – защитить нашу территорию, обеспечить территориальную целостность нашей страны и в случае угрозы нашей безопасности нанести сокрушительные удары по силам противника.

«Сегодня мы развиваем наши Вооруженные силы на основе единой программы, и я уверен, что уже в ближайшее время наша армия поднимется на новый, высокий уровень. Сегодня Азербайджанская армия сильнее той Азербайджанской армии, которая проявила героизм и профессионализм во время войны», – отметил глава государства.

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