Наводнения в Индии: 500 000 человек пострадали от удара стихии

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Не менее 500 000 жителей индийского штата Ассам оказались в зоне подтопления из-за непрекращающихся ливней. Об этом 23 июня сообщает местное управление по борьбе со стихийными бедствиями (ASDMA).

Также есть сведения об одном погибшем. За последние сутки паводковые воды прорвали десять дамб и повредили еще три, размыли почти сотню дорог, разрушили три моста. Власти штата открыли 83 лагеря временного размещения и 79 пунктов распределения помощи.

Согласно имеющейся информации, было затоплено 1 366 населенных пунктов, более 14 000 га сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в районе бедствия насчитывается порядка 350 000 голов домашнего скота.