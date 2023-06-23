«Нафтогаз Украины» обратился в суд США для взыскания 5 млрд долларов с России

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«Нафтогаз Украины» и еще пять компаний группы подали ходатайство в Окружной суд США округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, обязавшего российскую сторону заплатить 5 млрд долларов (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество «Нафтогаз» в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления «Нафтогаз» Алексея Чернышева.

По его словам, такое ходатайство стало возможным в связи с тем, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Следовательно, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, «Нафтогаз» имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

«Поскольку Россия добровольно не уплатила «Нафтогазу» средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях», – отметил Чернышев.

При этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда, состоявшегося .в Гааге в апреле этого года. Суд обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компенсаций «Нафтогазу» за объекты в Крыму. Так же суд постановил, что сумма должна равняться справедливой рыночной стоимости активов до момента их экспроприации. До присоединения Крыма к России «Нафтогаз» владел на полуострове рядом крупных активов, в том числе дочерним «Черноморнефтегазом» с добычей около 1,6 млрд кубометров газа в год, подземным хранилищем, системой газопроводов и двумя буровыми платформами для шельфа.