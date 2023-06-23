AZAL выполнил 4 ранее отложенных рейса в Нахчыван

74 Просмотров

В связи с временным улучшением погодных условий в Нахчыване авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» выполнила 4 ранее отложенных со вчерашнего дня рейса: J2-2251, J2-265, J2-261 и J2-257, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ожидается, что пассажиры отложенного рейса J2-267 вылетят из Баку в Нахчыван в 10:40.

Пассажирам остальных отложенных рейсов по этому маршруту будет предоставлена дополнительная информация о времени вылета по мере ее поступления.

«По прогнозу метеорологов погода в Нахчыване во второй половине дня вновь может ухудшиться, в связи с чем AZAL просит пассажиров дождаться информации о вылете своего рейса и после этого приехать в аэропорт.