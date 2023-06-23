В WhatsApp появились новые функции

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Разработчики WhatsApp добавят в мессенджер возможность переключения между вкладками при помощи смахиваний.

Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.13.9. Его пользователи могут переходить с одной вкладки в другую свайпом, смахиванием пальца в сторону. Причем переход нажатием на ту или иную вкладку все также будет доступен наряду с новым способом.

При этом переключение между вкладками при помощи смахиваний было доступно при старом дизайне WhatsApp. Однако после того, как панель навигации мессенджера со всеми вкладками была перемещена с верхней части экрана в нижнюю, эта возможность пропала.

Кроме того, обновившиеся пользователи обнаружили изменения в дизайне кнопок. Так, у них появилась возможность менять форму кнопок начала нового чата или звонка. Если ранее они были круглыми, то теперь появилась возможность выбрать форму суперэллипса.

Выбор формы кнопок и возможность переключения между вкладками свайпом пока доступны только в бета-версии мессенджера. Когда нововведения появятся в стабильных сборках WhatsApp, неизвестно.