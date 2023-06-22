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Министры обороны Турции и Украины провели телефонный разговор

Министры обороны Турции и Украины провели телефонный разговор

Турция продолжит прилагать усилия для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

Об этом сообщил глава Минобороны республики Яшар Гюлер в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

«В ходе разговора были обсуждены последние события вокруг поставок на мировые рынки зерна. Министр Гюлер отметил важность бесперебойной реализации черноморской зерновой инициативы в решении глобального кризиса продовольствия и ее пользе для всего человечества. Он вновь сообщил, что наша страна [Турция] продолжит конструктивные инициативы для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, обеспечения в регионе мира и оказания гуманитарной помощи [Украине], что она делала ранее», – говорится в сообщении турецкого Минобороны в Twitter.

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