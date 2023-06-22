Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан за поддержку Украины

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Мы благодарим Азербайджан за поддержку в процессе восстановления Украины.

Об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд в своем выступлении на мероприятии, посвященном дню рождения Короля Великобритании Карла III, передает АПА.

«В этом году прошел год с начала вторжения России в Украину. Я рад, что в этом году в Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины. Глава МИД Азербайджана принял участие в Конференции по восстановлению Украины в Лондоне и встретился со своим украинским коллегой. Мы благодарим Азербайджан за помощь, которую он оказал, и будет оказывать восстановлению Ирпеня в плане восстановления Украины», – сказал посол.