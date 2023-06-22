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Кадырову подарили макет пулемета, изготовленный из снарядов ВСУ

Кадырову подарили макет пулемета, изготовленный из снарядов ВСУ

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили макет пулемета, изготовленный известным кузнецом из Донецка Виктором Михалёвым из украинских снарядов, сообщил глава Ножай-Юртовского района республики Асланбек Музураев. Он передал подарок Кадырову на проходящем в его районе фестивале «Беноевская весна».

По словам Музураева, изделие выполнено из украинских снарядов и автоматных гильз. На нем написано «Ахмат – сила».

«Видите? Дарят пулеметы, а мы будем стрелять из пулеметов», – сказал Кадыров, принимая подарок.

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