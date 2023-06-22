Кадырову подарили макет пулемета, изготовленный из снарядов ВСУ

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Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили макет пулемета, изготовленный известным кузнецом из Донецка Виктором Михалёвым из украинских снарядов, сообщил глава Ножай-Юртовского района республики Асланбек Музураев. Он передал подарок Кадырову на проходящем в его районе фестивале «Беноевская весна».

По словам Музураева, изделие выполнено из украинских снарядов и автоматных гильз. На нем написано «Ахмат – сила».

«Видите? Дарят пулеметы, а мы будем стрелять из пулеметов», – сказал Кадыров, принимая подарок.

