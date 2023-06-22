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Эрдоган наградил SOCAR

Эрдоган наградил SOCAR

Одна из турецких дочерних компаний Азербайджанской государственной нефтяной компании – SOCAR Petrol Ticaret была удостоена еще одной награды.

SOCAR Petrol Ticaret, крупнейший интегрированный промышленный холдинг Турции и один из крупнейших прямых иностранных инвесторов SOCAR Türkiye, занял 3-е место в списке “чемпионов экспорта 2022”, опубликованном турецкой Ассамблеей экспортеров (TIM), пишет турецкая пресса.

В Стамбуле состоялась церемония вручения премии “чемпионы экспорта 2022 года” с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На церемонии были вручены награды 10 компаниям.

Президент Турции вручил награду компании SOCAR Petrol Ticaret вице-президенту SOCAR и члену правления SOCAR Türkiye Сулейману Гасымову.

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