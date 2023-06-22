СМИ: Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

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Лидеру турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), экс-кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит тюремное заключение и запрет на политическую деятельность из-за поданных против него 28 исков, сообщает газета Cumhuriyet.

Адвокат Кылычдароглу – Джеляль Челик – заявил, что в отношении экс-кандидата подано 28 исков, а не 18, как ранее сообщало агентство Anadolu. После проигрыша на президентских выборах Кылычдароглу не прошел в новый парламент и лишился депутатской неприкосновенности.

«Ранее ряд исков был приостановлен из-за неприкосновенности Кылычдароглу, теперь они будут вновь рассмотрены», – пишет издание.

Истцом в большинстве случаев выступает президент Реджеп Тайип Эрдоган. К примеру, в 2021 году Эрдоган подал иск против Кылычдароглу, обвинившего президента во лжи, а в 2017 году оппозиционер сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Чаушеску. По большинству исков экс-кандидату грозит до 4 лет тюрьмы, суммарно по всем искам – 110 лет тюремного заключения.

«Можно предвидеть, что эти иски превратятся в реальные дела», – отмечается в публикации.

Адвокат оппозиционера же считает, что этого не произойдет, а в случае возбуждения уголовных дел команда экс-кандидата намерена отстаивать интересы Кылычдароглу.

«Возможно, после наказания мэра Стамбула Экрема Имамоглу наступит очередь и главы CHP, ему запретят заниматься политической деятельностью. Во многих исках содержится такое требование», – отмечает издание.