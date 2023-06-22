Провокация в Гедабеке: российский след подтверждается — расследование Minval.az |
СМИ: Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы |
Как HIMARS громит россиян на Бахмутском направлении (видео) |
Шойгу анонсировал сформирование резервной армия России в концу июня |
Глава МИД Великобритании Клеверли благодарит Азербайджан |
Зеленский выступил с экстренным обращением (видео) |
В Сеюдлю находится специальная комиссия по расследованию столкновений между жителями и полицией |
ISW: ВСУ успешно создали условия для главного удара контрнаступления |
Армия Азербайджана пресекла незаконные фортификационные работы армян |
Главное Политика

СМИ: Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

СМИ: Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

Лидеру турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), экс-кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит тюремное заключение и запрет на политическую деятельность из-за поданных против него 28 исков, сообщает газета Cumhuriyet.

Адвокат Кылычдароглу – Джеляль Челик – заявил, что в отношении экс-кандидата подано 28 исков, а не 18, как ранее сообщало агентство Anadolu. После проигрыша на президентских выборах Кылычдароглу не прошел в новый парламент и лишился депутатской неприкосновенности.

«Ранее ряд исков был приостановлен из-за неприкосновенности Кылычдароглу, теперь они будут вновь рассмотрены», – пишет издание.

Истцом в большинстве случаев выступает президент Реджеп Тайип Эрдоган. К примеру, в 2021 году Эрдоган подал иск против Кылычдароглу, обвинившего президента во лжи, а в 2017 году оппозиционер сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Чаушеску. По большинству исков экс-кандидату грозит до 4 лет тюрьмы, суммарно по всем искам – 110 лет тюремного заключения.

«Можно предвидеть, что эти иски превратятся в реальные дела», – отмечается в публикации.

Адвокат оппозиционера же считает, что этого не произойдет, а в случае возбуждения уголовных дел команда экс-кандидата намерена отстаивать интересы Кылычдароглу.

«Возможно, после наказания мэра Стамбула Экрема Имамоглу наступит очередь и главы CHP, ему запретят заниматься политической деятельностью. Во многих исках содержится такое требование», – отмечает издание.

Теги:
Из этой рубрики
Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан за поддержку Украины
Политика

Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан за поддержку Украины

2023/06/22, 20:20
СМИ: Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы
Политика

СМИ: Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

2023/06/22, 18:35
МИД: Диалог с армянами Карабаха - внутреннее дело Азербайджана
Политика

МИД: Диалог с армянами Карабаха – внутреннее дело Азербайджана

2023/06/22, 17:50
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
Политика

МИД Азербайджана ответил Пашиняну

2023/06/22, 17:35
Moody'S: Геополитические риски для Армении возросли
Политика

Moody’S: Геополитические риски для Армении возросли

2023/06/22, 17:16
Григорий Юдин - "Минвалу": Думаю, что в Азербайджане это понимают
Политика

Григорий Юдин – «Минвалу»: Думаю, что в Азербайджане это понимают

2023/06/22, 15:23
В Совете ЕС по иностранным делам обсудят армяно-азербайджанский диалог
Политика

В Совете ЕС по иностранным делам обсудят армяно-азербайджанский диалог

2023/06/22, 13:55
Глава МИД Великобритании Клеверли благодарит Азербайджан
Политика

Глава МИД Великобритании Клеверли благодарит Азербайджан

2023/06/22, 13:01
Миссия ЕС в Армении и европарламентарии побывали на границе с Азербайджаном вблизи моста Хакари
Политика

Миссия ЕС в Армении и европарламентарии побывали на границе с Азербайджаном вблизи моста Хакари

2023/06/22, 12:09