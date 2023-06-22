Moody’S: Геополитические риски для Армении возросли

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Если геополитическая напряженность перерастет в полномасштабные военные действия, это может подорвать внутреннюю политику Армении и усугубить экономические и фискальные перспективы страны. Об этом говорится в прогнозе Международного кредитного рейтингового агентства Moody’S по Армении.

В агентстве отметили, что российско-украинская война вызвала структурные изменения в архитектуре безопасности Армении. За последний год геополитические риски для Армении возросли. Снижение регионального присутствия России за прошедший год совпало с увеличением частоты и интенсивности военных столкновений между Арменией и Азербайджаном за спорные регионы. Эти стычки привели к серьезным столкновениям между двумя странами во второй половине 2022 года. Частота и интенсивность военной напряженности остаются высокими.

«Напряженность между двумя странами останется высокой, но вероятность перерастания в полномасштабные военные действия мала. Растущее участие ЕС и США в регионе, скорее всего, поможет предотвратить полномасштабный конфликт», – отметили в Moody’s.