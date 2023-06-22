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Председатель комиссии: В селе Сеюдлю и в окрестностях проведены измерения атмосферы

Председатель комиссии: В селе Сеюдлю и в окрестностях проведены измерения атмосферы

В селе Сеюдлю Гедабекского района и в его окрестностях проведены измерения атмосферы на предмет выявления загрязняющих веществ. Опасных веществ в воздухе не обнаружено.

Об этом заявил во время встречи с жителями председатель комиссии по расследованию ситуации в селе Сеюдлю, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Председатель комиссии отметил, что параметры технических газов в воздухе находятся в пределах нормы: «Следов цианида в атмосфере не выявлено. Образцы почвы и воды также будут проанализированы в специальной лаборатории. Мы поделимся с вами результатом».

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