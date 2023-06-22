Али Асадов встретился с премьер-министром Казахстана

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22 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в Баку премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Cначала главы правительств провели переговоры один на один, в ходе которых были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Затем премьер-министры А.Асадов и А.Смаилов продолжили встречу с участием делегаций двух стран.

В ходе встречи было выражено удовлетворение тем, что А.Смаилов совершает свой первый зарубежный официальный визит после переназначения премьер-министром Казахстана именно в Азербайджан.

Отмечено, что прошлый год прошел под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, добавлено, что за эти годы двум странам удалось выстроить конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах.

Подчеркнуто, что совместными усилиями президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева азербайджано-казахстанское стратегическое партнерство сегодня развивается по всем направлениям и носит всеобъемлющий характер.

Стороны констатировали, что эффективному взаимодействию двух стран во многом способствуют взаимные визиты и встречи на высшем уровне. Как очередное подтверждение этому был расценен успешный официальный визит Президента Азербайджана в Казахстан в апреле текущего года.

Была отмечена значимость подписания в ходе визита ряда важных документов, ключевым из которых стал протокол о создании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

А.Асадов выразил благодарность за высокую организацию мероприятий в Казахстане по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Главы правительств также указали на плодотворные итоги прошлогоднего официального визита Президента Казахстана в Азербайджан.

Подчеркнуто, что этот визит также был ознаменован подписанием ряда очень важных документов, в частности, Декларация об укреплении стратегических отношений и союзнического взаимодействия вывела азербайджано-казахстанские связи на качественно новый уровень.

Выражена благодарность за инициативу президента Казахстана по созданию в освобожденном от оккупации городе Физули Центра детского творчества имени Курмангазы.

Отмечено, что основополагающим направлением сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном является торгово-экономическое взаимодействие. Стороны выразили удовлетворение значительным ростом товарооборота в 2022 г. – почти в 4,5 раза, который достиг отметки в $600 млн.

С учетом уровня экономического развития и потенциала двух стран была подтверждена готовность и дальше прилагать совместные усилия для того, чтобы выйти на новые показатели.

Отмечена роль совместной межправительственной комиссии в решении практических вопросов развития торгово-экономического взаимодействия.

Подчеркнуто, что приоритетное значение придается развитию транспортно-логистических связей, особо отмечена значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Выражено удовлетворение тем, что в прошлом году общий объем грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном вырос почти в 3 раза, а транзитные грузоперевозки увеличились в 3,2 раза.

Подтверждена взаимная приверженность сторон обеспечению по линии правительств исполнения поручений глав государств по увеличению транспортировки грузов по Среднему коридору.

Премьер-министры подчеркнули развитие в положительном ключе сотрудничества в нефтегазовой сфере, с удовлетворением отметили начало поставок в текущем году казахстанской нефти на рынки третьих стран через Азербайджан.

Была дана положительная оценка взаимодействию двух стран в сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях.

Главы правительств также обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в ряде других сфер, в том числе высоких технологий, телекоммуникаций и возобновляемой энергии.

По итогам переговоров между Азербайджаном и Казахстаном были подписаны следующие документы:

«Акционерное соглашение между OOO «AzerTelekom» и АО «Kazakhtelecom»;

«Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АО «Национальная компания Казахстанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги»;

«Меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана между Государственной Нефтяной Компанией Азербайджана и АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

«Меморандум о взаимопонимании между Государственным Агентством по Туризму Азербайджана и Министерством Культуры и Спорта Казахстана о сотрудничестве в области туризма»;

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством Молодежи и Спорта Азербайджана и Министерством Культуры и Спорта Казахстана о сотрудничестве в области спорта»;

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством Культуры Азербайджана и Министерством Культуры и Спорта Казахстана о сотрудничестве в области культуры»;

План Мероприятий по реализации «Соглашения между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты населения» от 24 мая 2005 года на период с 2023 по 2024 годы;

«Протокол встречи между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана»;

«Меморандум о сотрудничестве в сфере расширения транспортного взаимодействия и цифровизации Среднего Коридора между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана»;

«Меморандум о сотрудничестве в области поставок судов и железнодорожных локомотивов между Министерством экономики Азербайджана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана».