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В Совете ЕС по иностранным делам обсудят армяно-азербайджанский диалог

В Совете ЕС по иностранным делам обсудят армяно-азербайджанский диалог

В Совете Европейского союза (ЕС) по иностранным делам обсудят армяно-азербайджанские связи.

Об этом говорится в предварительной повестке заседания.

На встрече, которая состоится 26 июня в Люксембурге, также будут обсуждаться вопросы цифровой дипломатии и ситуация в Украине.

На заседании также будет заслушана информация по Тунису, Армении и Азербайджану, а также о диалоге между Белградом и Приштиной.

Отмечено, министры иностранных дел стран-членов ЕС обменяются мнениями об отношениях между Евросоюзом и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна в преддверии саммита ЕС-Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который состоится 17-18 июля 2023 года.

 

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