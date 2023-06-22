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Россия, Иран и Турция готовы рассмотреть предложения о площадке для переговоров по Сирии

Россия, Иран и Турция готовы рассмотреть предложения о площадке для переговоров по Сирии

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва, Анкара и Тегеран вместо Астаны могут использовать свои площадки для переговоров по сирийскому вопросу, сообщает РИА Новости.

«Вполне возможно, будет принято решение задействовать площадки этих стран на ротационной основе. Это как один из вариантов», — отметил Лаврентьев.

Спецпредставитель президента добавил, что другие страны также могут выступить с инициативами по этому вопросу.

Ранее министерство иностранных дел Казахстана предложило сделать двадцатую «астанинскую» встречу заключительной для столицы республики. Россия, Иран и Турция договорились о том, что проведут очередную встречу по урегулированию в Сирии во втором полугодии 2023 года без указания места.

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