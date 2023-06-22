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Главное Мир

США разрешили продажу лабораторного мяса

США разрешили продажу лабораторного мяса

В Соединенных Штатах разрешена продажа мяса, произведенного в лабораторных условиях. Министерство сельского хозяйства США дала обеим фирмам Upside Foods и Good Meat окончательное разрешение на производство так называемого культивированного мяса, сообщили обе компании в среду, 21 июня.

Согласно информации DW, в результате США стали второй после Сингапура страной, где разрешена продажа лабораторного мяса. Руководство Upside Foods назвало это «сбывшейся мечтой» и «началом новой эры».

Обе американские компании занимаются культивированием куриного мяса. Оно добывается из пробы животных клеток, которые откармливаются и выращиваются в стальных контейнерах.

И Upside Foods, и Good Meat намерены первоначально поставлять лабораторное мясо в дорогие рестораны. После наращивания объемов производства, такое мясо предполагается поставлять и в продовольственные магазины.

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