Зеленский принял верительные грамоты Сеймура Мардалиева и рассказал об участии Азербайджана в восстановлении города Ирпень (фото) |
В Госдепе заявили, что США скоро примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана |
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией (обновлено) |
Хакан Фидан: Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине |
Байрамов поддержал суверенитет Украины и анонсировал новую помощь со стороны Азербайджана |
Захарова прокомментировала возможное открытие консульства Турции в Шуше |
Путин: Украинское контрнаступление приостановилось (видео) |
Премьер распорядился направить в село Союдлю мониторинговую группу |
Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера» |
Главное Политика

В Госдепе заявили, что США скоро примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана

В Госдепе заявили, что США скоро примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана

Соединенные Штаты примут в ближайшее время новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы с нетерпением ждем возможности принять вскоре очередной раунд переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа. Мы продолжаем считать, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению <…> мира», – заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Говоря о посреднических усилиях России, направленных на урегулирование вокруг Карабаха, Патель утверждал:

«Если Россия считает, что может сыграть в этом конструктивную роль, то, разумеется, она вольна заниматься этим. Но мы считаем, что переговоры движутся, США были в этом важным партнером, госсекретарь [Энтони Блинкен] лично занимался этим».

По его словам, Вашингтон продолжит «считать, что шаги, провоцирующие напряженность, безусловно, сейчас не являются продуктивными, так как переговоры между Арменией и Азербайджаном идут на разных площадках».

В заключение дипломат повторил, что новые встречи в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией состоятся «очень скоро».

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский принял верительные грамоты Сеймура Мардалиева и рассказал об участии Азербайджана в восстановлении города Ирпень (фото)
Политика

Зеленский принял верительные грамоты Сеймура Мардалиева и рассказал об участии Азербайджана в восстановлении города Ирпень (фото)

2023/06/22, 00:12
В Госдепе заявили, что США скоро примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана
Политика

В Госдепе заявили, что США скоро примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана

2023/06/21, 23:53
Байрамов встретился с Кулебой в рамках конференции по восстановлению Украины (фото)
Политика

Байрамов встретился с Кулебой в рамках конференции по восстановлению Украины (фото)

2023/06/21, 22:45
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией (обновлено)
Политика

Хакан Фидан обсудил с Блинкеном нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией (обновлено)

2023/06/21, 22:20
Хакан Фидан: Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине
Политика

Хакан Фидан: Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине

2023/06/21, 22:10
Байрамов поддержал суверенитет Украины и анонсировал новую помощь со стороны Азербайджана
Политика

Байрамов поддержал суверенитет Украины и анонсировал новую помощь со стороны Азербайджана

2023/06/21, 21:26
Байрамов встретился с королем Чарльзом III
Политика

Байрамов встретился с королем Чарльзом III

2023/06/21, 21:10
Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОБСЕ
Политика

Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОБСЕ

2023/06/21, 20:55
Байрамов и Клеверли провели встречу в рамках Конференции по восстановлению Украины
Политика

Байрамов и Клеверли провели встречу в рамках Конференции по восстановлению Украины

2023/06/21, 19:54