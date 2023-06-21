В Госдепе заявили, что США скоро примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана

87 Просмотров

Соединенные Штаты примут в ближайшее время новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы с нетерпением ждем возможности принять вскоре очередной раунд переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа. Мы продолжаем считать, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению <…> мира», – заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Говоря о посреднических усилиях России, направленных на урегулирование вокруг Карабаха, Патель утверждал:

«Если Россия считает, что может сыграть в этом конструктивную роль, то, разумеется, она вольна заниматься этим. Но мы считаем, что переговоры движутся, США были в этом важным партнером, госсекретарь [Энтони Блинкен] лично занимался этим».

По его словам, Вашингтон продолжит «считать, что шаги, провоцирующие напряженность, безусловно, сейчас не являются продуктивными, так как переговоры между Арменией и Азербайджаном идут на разных площадках».

В заключение дипломат повторил, что новые встречи в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией состоятся «очень скоро».