Бербок: Украина должна покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС

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Украина должна положить конец 30-летнему кумовству и коррупции, чтобы стать членом Европейского Союза, заявила глава МИД Германии Аннелена Бербок.

Об этом она сказала в кулуарах Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщает «Европейская правда».

По словам Бербок, Украина уже достигла прогресса в своих реформаторских усилиях на пути к ЕС, особенно в сферах свободных СМИ и верховенства права.

Однако, заявила министр, в будущем необходим дальнейший прогресс, «чтобы положить конец 30-летнему кумовству и, надо четко сказать, коррупции».

В то же время Бербок подчеркнула, что шаги по реформированию в Украине осуществляются с «невероятной скоростью» и Германия интенсивно поддерживает это.

По словам Бербок, нет никаких сомнений, что Украина присоединится к ЕС, поэтому инвестиции частных компаний в восстановление страны являются оправданными, ведь в конечном итоге они укрепляют единый европейский рынок.

Украина, заявила Бербок, может стать решающим фактором в укреплении единого европейского рынка, особенно в сфере чистой энергетики.