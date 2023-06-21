Зеленский принял верительные грамоты Сеймура Мардалиева и рассказал об участии Азербайджана в восстановлении города Ирпень (фото) |
В Госдепе заявили, что США скоро примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана |
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией (обновлено) |
Хакан Фидан: Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине |
Байрамов поддержал суверенитет Украины и анонсировал новую помощь со стороны Азербайджана |
Захарова прокомментировала возможное открытие консульства Турции в Шуше |
Путин: Украинское контрнаступление приостановилось (видео) |
Премьер распорядился направить в село Союдлю мониторинговую группу |
Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера» |
Главное Мир

Бербок: Украина должна покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС

Бербок: Украина должна покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС

Украина должна положить конец 30-летнему кумовству и коррупции, чтобы стать членом Европейского Союза, заявила глава МИД Германии Аннелена Бербок.

Об этом она сказала в кулуарах Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщает «Европейская правда».

По словам Бербок, Украина уже достигла прогресса в своих реформаторских усилиях на пути к ЕС, особенно в сферах свободных СМИ и верховенства права.

Однако, заявила министр, в будущем необходим дальнейший прогресс, «чтобы положить конец 30-летнему кумовству и, надо четко сказать, коррупции».

В то же время Бербок подчеркнула, что шаги по реформированию в Украине осуществляются с «невероятной скоростью» и Германия интенсивно поддерживает это.

По словам Бербок, нет никаких сомнений, что Украина присоединится к ЕС, поэтому инвестиции частных компаний в восстановление страны являются оправданными, ведь в конечном итоге они укрепляют единый европейский рынок.

Украина, заявила Бербок, может стать решающим фактором в укреплении единого европейского рынка, особенно в сфере чистой энергетики.

Теги:
Из этой рубрики
Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения конкретных обязательств
Мир

Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения конкретных обязательств

2023/06/22, 00:27
В Санкт-Петербурге пассажира из Азербайджана задержали из-за зелени
Мир

В Санкт-Петербурге пассажира из Азербайджана задержали из-за зелени

2023/06/21, 23:48
Британия готова поддержать упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО
Мир

Британия готова поддержать упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО

2023/06/21, 23:24
Бербок: Украина должна покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС
Мир

Бербок: Украина должна покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС

2023/06/21, 23:02
В Москве покончил с собой один из создателей термоядерной бомбы
Мир

В Москве покончил с собой один из создателей термоядерной бомбы

2023/06/21, 22:00
Мощный взрыв в центре Парижа: пострадали 16 человек (видео)
Мир

Мощный взрыв в центре Парижа: пострадали 16 человек (видео)

2023/06/21, 20:46
ВОЗ готовится к всплеску тропических заболеваний
Мир

ВОЗ готовится к всплеску тропических заболеваний

2023/06/21, 20:43
Турция рассматривает еще два проекта АЭС, ведет переговоры с Южной Кореей, РФ и Китаем
Мир

Турция рассматривает еще два проекта АЭС, ведет переговоры с Южной Кореей, РФ и Китаем

2023/06/21, 20:09
В России признали нежелательным всемирный фонд дикой природы WWF
Мир

В России признали нежелательным всемирный фонд дикой природы WWF

2023/06/21, 18:29