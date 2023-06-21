Хакан Фидан: Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине

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Турция намерена продолжить оказание гуманитарной помощи Украине, а также содействие в восстановлении ее экономики.

Об этом сообщил в среду глава МИД республики Хакан Фидан в Лондоне на конференции по восстановлению Украины.

«<…> Мы продолжим оказание помощи в восстановлении [экономики] Украине, которая оказалась в сложной ситуации из-за войны. Продолжим предоставление ей гуманитарной помощи. Наш президент продолжает усилия в различных направлениях, в том числе в вопросе черноморской зерновой инициативы», – приводит слова Фидана телеканал TRT.