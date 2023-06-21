В Москве покончил с собой один из создателей термоядерной бомбы

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Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы Григорий Клинишов был найден мертвым в квартире в центре Москвы. В экстренных службах агентству ТАСС рассказали, что он покончил с собой.

По словам собеседника агентства, Клинишов был обнаружен мертвым в квартире на Космодамианской набережной. Смерть наступила в результате самоубийства, утверждает он.

Источник агентства подчеркнул, что рядом с телом инженера-физика была обнаружена предсмертная записка, в которой он прощался с родственниками.

Других подробностей о содержании записки не приводится.